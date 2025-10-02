Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Каннаваро согласился стать главным тренером сборной Узбекистана — Романо

Фабио Каннаваро согласился стать главным тренером сборной Узбекистана — Романо
Комментарии

Чемпион мира – 2006 Фабио Каннаваро дал устное согласие на то, чтобы стать новым главным тренером сборной Узбекистана, сообщил инсайдер Фабрицио Романо на странице в социальной сети Х.

По данным Романо, 52-летний Каннаваро будет руководить командой на чемпионате мира по футболу 2026 года, куда сборная уже отобралась. Стороны согласовали условия контракта, официальное подписание документов ожидается в течение 24-48 часов.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7

В течение тренерской карьеры 52-летний специалист возглавлял такие клубы, как «Эвергранд», «Аль-Наср», «Беневенто», «Удинезе» и другие. Последним клубом, где работал Каннаваро, было загребское «Динамо». Он покинул этот пост в апреле.

Материалы по теме
Эксклюзив
ЦСКА не предлагал контракт Каннаваро. Назначение Челестини согласовано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android