Фабио Каннаваро согласился стать главным тренером сборной Узбекистана — Романо

Чемпион мира – 2006 Фабио Каннаваро дал устное согласие на то, чтобы стать новым главным тренером сборной Узбекистана, сообщил инсайдер Фабрицио Романо на странице в социальной сети Х.

По данным Романо, 52-летний Каннаваро будет руководить командой на чемпионате мира по футболу 2026 года, куда сборная уже отобралась. Стороны согласовали условия контракта, официальное подписание документов ожидается в течение 24-48 часов.

В течение тренерской карьеры 52-летний специалист возглавлял такие клубы, как «Эвергранд», «Аль-Наср», «Беневенто», «Удинезе» и другие. Последним клубом, где работал Каннаваро, было загребское «Динамо». Он покинул этот пост в апреле.