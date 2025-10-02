Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол

Миранчук отправится в сборную России, несмотря на матч «Атланты» с «Интер Майами»

Директор по коммуникациям «Атланты» Крис Винклер рассказал, что полузащитник команды Алексей Миранчук отправится в расположение сборной России, несмотря на матч с «Интер Майами», который состоится 12 октября.

США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
– Во время международной паузы у «Атланты» запланирован матч с «Интер Майами» 12 октября. Миранчук останется в расположении клуба?
– Алексей отправится в расположение национальной команды. Мы не блокируем вызовы, — приводит слова Винклера Sport24.

10 октября российская национальная команда встретится с Ираном в товарищеском матче. 14 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Боливией.

В составе сборной России Миранчук принял участие в 47 встречах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами.

