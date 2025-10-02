Миранчук отправится в сборную России, несмотря на матч «Атланты» с «Интер Майами»

Директор по коммуникациям «Атланты» Крис Винклер рассказал, что полузащитник команды Алексей Миранчук отправится в расположение сборной России, несмотря на матч с «Интер Майами», который состоится 12 октября.
– Во время международной паузы у «Атланты» запланирован матч с «Интер Майами» 12 октября. Миранчук останется в расположении клуба?
– Алексей отправится в расположение национальной команды. Мы не блокируем вызовы, — приводит слова Винклера Sport24.
10 октября российская национальная команда встретится с Ираном в товарищеском матче. 14 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Боливией.
В составе сборной России Миранчук принял участие в 47 встречах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами.
Как сборная России играет при Карпине: