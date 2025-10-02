Стали известны составы легенд «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч Глушакова

В Подмосковье на «Арене Химки» 11 октября состоится прощальный матч российского футболиста Дениса Глушакова, в котором примут участие легенды футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«11 октября в 16:30 на «Арене Химки» пройдет мой прощальный матч, который станет ярким финалом моего футбольного пути, и я очень хочу разделить этот момент с вами! Это будет не просто матч, а настоящий праздник футбола, который объединит поколения. На поле со мной выйдут звёзды футбола двух великих команд – «Спартака» и «Локомотива». Приходите всей семьёй – ведь любовь к футболу и спорту передаётся нашим детям через наши эмоции! Станьте частью истории вместе с легендами!» – сказал Глушаков.

В составе «Спартака» сыграют: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Виктор Онопко, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Ещенко, Фёдор Кудряшов, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Никита Баженов, Константин Головской, Евгений Макеев, Роман Шишкин, а также вратари Артём Ребров и Александр Филимонов. Тренерами команды выступят Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Противостоять красно-белым будут легенды «Локомотива»: Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Лоськов, Ренат Янбаев, Владимир Маминов, Дмитрий Сенников, Дмитрий Тарасов, Руслан Пименов, Сергей Гуренко, Тарас Бурлак, Олег Пашинин, Владислав Игнатьев, Заза Джанашия, Саркис Оганесян, а также Сергей Овчинников и Маринато Гильерме на позиции голкиперов. Руководить игрой железнодорожников будут Юрий Сёмин и Ринат Билялетдинов.

Глушаков, выступавший в течение карьеры и за «Локомотив», и за «Спартак», сыграет за каждую из команд по одному тайму.