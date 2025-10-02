«Разочарование». Холанд сделал публикацию после упущенной победы «Сити» в игре с «Монако»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после ничейного результата в матче 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (2:2). Монегаски сравняли счёт на 90-й минуте благодаря пенальти. В этой встрече норвежский нападающий оформил дубль.

«Разочарование, поскольку не смогли набрать три очка, но мы движемся дальше», — написал Холанд.

После двух матчей Лиги чемпионов «горожане» набрали четыре очка и занимают восьмое место. Монегаски с одним очком располагаются на 30-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 21 октября сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «Монако» 22 октября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

