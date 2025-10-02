«Разочарование». Холанд сделал публикацию после упущенной победы «Сити» в игре с «Монако»
Поделиться
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после ничейного результата в матче 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (2:2). Монегаски сравняли счёт на 90-й минуте благодаря пенальти. В этой встрече норвежский нападающий оформил дубль.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 15' 1:1 Тезе – 18' 1:2 Холанд – 44' 2:2 Дайер – 90'
«Разочарование, поскольку не смогли набрать три очка, но мы движемся дальше», — написал Холанд.
После двух матчей Лиги чемпионов «горожане» набрали четыре очка и занимают восьмое место. Монегаски с одним очком располагаются на 30-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 21 октября сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «Монако» 22 октября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».
Материалы по теме
Сколько зарабатывают футболисты:
Комментарии
- 2 октября 2025
-
20:35
-
20:28
-
20:21
-
20:14
-
20:10
-
20:09
-
20:09
-
20:05
-
19:57
-
19:56
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
19:13
-
19:12
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:11