Глава Ла Лиги — о «Ман Сити»: мошенничают с тех пор, как у них появились новые владельцы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» уступила «ПСЖ» со счётом 1:2, высказался об убытках и финансовой неэффективности ряда европейских клубов.

«Футбол глобален, и в этих европейских соревнованиях приходится сталкиваться с клубами, у которых другая система. Либо у них нет финансового контроля, либо она другая. Но в Англии уже обеспокоены уровнем задолженности английского футбола. Это турнир, который постоянно несёт убытки. Можно быть убыточными один, два или три года, но не четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять или 10, как «Манчестер Сити», который терпит убытки и мошенничает с тех пор, как у них появились новые владельцы.

«ПСЖ» семь лет подряд нёс убытки в размере € 200 млн. Однако мы боремся, результаты налицо. В этом столетии мы опережаем Премьер-лигу на 30 европейских титулов», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, в 2023 году против «горожан» английская Премьер-лига выдвинула 115 обвинений за нарушения правил финансового фэйр-плей.