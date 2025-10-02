Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зобнин стал рекордсменом «Спартака» в Кубке России

Зобнин стал рекордсменом «Спартака» в Кубке России
Комментарии

Полузащитник Роман Зобнин стал рекордсменом «Спартака» по числу игр за клуб в Фонбет Кубке России. Вчера, 1 октября, Зобнин принял участие в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ с «Пари НН» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17'     1:1 Босельи – 28'     1:2 Фернандеш – 90+3'    
Удаления: Карич – 83' / нет

Игра с «Пари НН» стала для Зобнина 40-й за «Спартак» в Кубке России. По этому показателю 31-летний хавбек превзошёл Егора Титова и Данила Пруцева, в составе которых было по 39 матчей в турнире.

Напомним, в составе гостей отличились Ливай Гарсия (с пенальти) и Жедсон Фернандеш, забивший на 90+3-й минуте встречи и принёсший победу москвичам. У «Пари НН» единственный гол на счету Хуана Босельи. Зобнин вышел на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео
Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android