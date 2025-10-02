Зобнин стал рекордсменом «Спартака» в Кубке России
Поделиться
Полузащитник Роман Зобнин стал рекордсменом «Спартака» по числу игр за клуб в Фонбет Кубке России. Вчера, 1 октября, Зобнин принял участие в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ с «Пари НН» (2:1).
Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17' 1:1 Босельи – 28' 1:2 Фернандеш – 90+3'
Удаления: Карич – 83' / нет
Игра с «Пари НН» стала для Зобнина 40-й за «Спартак» в Кубке России. По этому показателю 31-летний хавбек превзошёл Егора Титова и Данила Пруцева, в составе которых было по 39 матчей в турнире.
Напомним, в составе гостей отличились Ливай Гарсия (с пенальти) и Жедсон Фернандеш, забивший на 90+3-й минуте встречи и принёсший победу москвичам. У «Пари НН» единственный гол на счету Хуана Босельи. Зобнин вышел на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2025
-
20:35
-
20:28
-
20:21
-
20:14
-
20:10
-
20:09
-
20:09
-
20:05
-
19:57
-
19:56
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
19:13
-
19:12
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:11