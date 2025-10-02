Зобнин стал рекордсменом «Спартака» в Кубке России

Полузащитник Роман Зобнин стал рекордсменом «Спартака» по числу игр за клуб в Фонбет Кубке России. Вчера, 1 октября, Зобнин принял участие в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ с «Пари НН» (2:1).

Игра с «Пари НН» стала для Зобнина 40-й за «Спартак» в Кубке России. По этому показателю 31-летний хавбек превзошёл Егора Титова и Данила Пруцева, в составе которых было по 39 матчей в турнире.

Напомним, в составе гостей отличились Ливай Гарсия (с пенальти) и Жедсон Фернандеш, забивший на 90+3-й минуте встречи и принёсший победу москвичам. У «Пари НН» единственный гол на счету Хуана Босельи. Зобнин вышел на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.