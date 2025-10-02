Футболисты «Факела» навестили пациентов детской клинической больницы

Футболисты «Факела» Равиль Нетфуллин, Игорь Юрганов, Николай Гиоргобиани и Кирилл Симонов навестили пациентов онкогематологического отделения химиотерапии Воронежской областной детской клинической больницы №1, сообщила пресс-служба клуба.

«Футболисты вручили детям подарки, пофотографировались с ними и, конечно, провели с подопечными фонда товарищеский матч. Встреча завершилась дружеской ничьей. Наши игроки похвалили ребят за активность и командный дух, а представители сборной отделения отметили, что футболисты «Факела» «тоже ничего». Здоровья вам, ребята!» — говорится в сообщении футбольного клуба.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 24 очка в 12 турах.