Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Футболисты «Факела» навестили пациентов детской клинической больницы

Футболисты «Факела» навестили пациентов детской клинической больницы
Футболисты «Факела» Равиль Нетфуллин, Игорь Юрганов, Николай Гиоргобиани и Кирилл Симонов навестили пациентов онкогематологического отделения химиотерапии Воронежской областной детской клинической больницы №1, сообщила пресс-служба клуба.

«Футболисты вручили детям подарки, пофотографировались с ними и, конечно, провели с подопечными фонда товарищеский матч. Встреча завершилась дружеской ничьей. Наши игроки похвалили ребят за активность и командный дух, а представители сборной отделения отметили, что футболисты «Факела» «тоже ничего». Здоровья вам, ребята!» — говорится в сообщении футбольного клуба.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 24 очка в 12 турах.

