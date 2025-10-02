Гендиректор «Динамо» Пивоваров с большой вероятностью покинет клуб в декабре

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров с большой долей вероятности покинет свой пост в декабре этого года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Его контракт истекает 31 декабря. Скорее всего, он продлён не будет.

В четверг, 2 октября, бело-голубые сообщили, что Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского клуба.

«Динамо» объявило о назначении Пивоварова на должность генерального директора клуба в январе 2021 года.

После 10 туров Мир РПЛ бело-голубые набрали 15 очков и на текущий момент занимают седьмое место.

