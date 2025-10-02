Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери объяснил, почему «Астон Вилла» уважает «Фейеноорд», перед их матчем в ЛЕ

Эмери объяснил, почему «Астон Вилла» уважает «Фейеноорд», перед их матчем в ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о «Фейеноорде», с которым его команда встретится в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 2 октября.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Фейеноорд» — «Астон Вилла» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уважаем их, потому что они взяли Кубок европейских чемпионов в 1970 году и Кубок УЕФА. «Фейеноорд» фантастически выступил в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Все команды, которые играли с ним здесь, испытывали трудности. Я сам уступил здесь 0:2 с «Севильей» в 2015 году», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Матч между «Фейеноордом» и «Астон Виллой» пройдёт на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме.

Материалы по теме
«Фейеноорд» — «Астон Вилла». Робин ван Перси подорвёт уверенность Эмери
«Фейеноорд» — «Астон Вилла». Робин ван Перси подорвёт уверенность Эмери

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android