Эмери объяснил, почему «Астон Вилла» уважает «Фейеноорд», перед их матчем в ЛЕ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о «Фейеноорде», с которым его команда встретится в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 2 октября.

«Мы уважаем их, потому что они взяли Кубок европейских чемпионов в 1970 году и Кубок УЕФА. «Фейеноорд» фантастически выступил в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Все команды, которые играли с ним здесь, испытывали трудности. Я сам уступил здесь 0:2 с «Севильей» в 2015 году», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Матч между «Фейеноордом» и «Астон Виллой» пройдёт на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме.

