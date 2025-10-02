«Они очень похожи». Кевин Де Брёйне сравнил Холанда и Хойлунда

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором его команда обыграла лиссабонский «Спортинг» (2:1), сравнил нападающего неаполитанцев Расмуса Хойлунда с бывшим одноклубником по «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Они очень похожи. Эрлинг — это Эрлинг, и то, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Они оба любят атаковать свободное пространство. Эрлинг, пожалуй, даже больше. Расмус иногда хочет выйти на мяч», – приводит слова Де Брёйне ESPN.

Отметим, что оба нападающих отметились дублями во 2-м туре Лиги чемпионов. Датчанин дважды отличился во встрече со «Спортингом», а норвежец забил два гола в игре с «Монако» (2:2).