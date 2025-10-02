«Они очень похожи». Кевин Де Брёйне сравнил Холанда и Хойлунда
Поделиться
Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором его команда обыграла лиссабонский «Спортинг» (2:1), сравнил нападающего неаполитанцев Расмуса Хойлунда с бывшим одноклубником по «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Хойлунд – 36' 1:1 Суарес – 62' 2:1 Хойлунд – 79'
«Они очень похожи. Эрлинг — это Эрлинг, и то, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Они оба любят атаковать свободное пространство. Эрлинг, пожалуй, даже больше. Расмус иногда хочет выйти на мяч», – приводит слова Де Брёйне ESPN.
Отметим, что оба нападающих отметились дублями во 2-м туре Лиги чемпионов. Датчанин дважды отличился во встрече со «Спортингом», а норвежец забил два гола в игре с «Монако» (2:2).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 октября 2025
-
20:49
-
20:35
-
20:28
-
20:21
-
20:14
-
20:10
-
20:09
-
20:09
-
20:05
-
19:57
-
19:56
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:21
-
19:17
-
19:13
-
19:12
-
19:05
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:20
-
18:18
-
18:12