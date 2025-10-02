Скидки
Главная Футбол Новости

«Они очень похожи». Кевин Де Брёйне сравнил Холанда и Хойлунда

«Они очень похожи». Кевин Де Брёйне сравнил Холанда и Хойлунда
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором его команда обыграла лиссабонский «Спортинг» (2:1), сравнил нападающего неаполитанцев Расмуса Хойлунда с бывшим одноклубником по «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Хойлунд – 36'     1:1 Суарес – 62'     2:1 Хойлунд – 79'    

«Они очень похожи. Эрлинг — это Эрлинг, и то, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Они оба любят атаковать свободное пространство. Эрлинг, пожалуй, даже больше. Расмус иногда хочет выйти на мяч», – приводит слова Де Брёйне ESPN.

Отметим, что оба нападающих отметились дублями во 2-м туре Лиги чемпионов. Датчанин дважды отличился во встрече со «Спортингом», а норвежец забил два гола в игре с «Монако» (2:2).

