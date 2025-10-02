Акинфеев назвал и наградил лучшего игрока ЦСКА в матче Кубка России с «Локомотивом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал защитника Матвея Лукина лучшим игроком матча 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 0:0 в основное время, в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2. Лукин отыграл весь матч.

«Кубок прошёл. Победа, хорошее настроение, хотя и серия пенальти. Мой фаворит — Матвей Лукин, который сыграл блестящий матч, особенно во втором тайме спас пару раз наши ворота от голов. Видел, что многие писали, что Пополитов лучший игрок встречи, но, думаю, ему пока ещё рано. У него всё впереди. Поэтому Матвей Лукин — лучший игрок матча», — сказал Акинфеев в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале.