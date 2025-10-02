«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Шанталий открыл счёт на 33-й минуте матча Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ростовчане открыли счёт — 1:0.

На 33-й минуте отличился полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий.

«Динамо» Махачкала возглавляет группу С, набрав 11 очков по результатам четырёх проведённых встреч. «Ростов» (3) — четвёртый.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московская команда одолела соперника со счётом 4:3.