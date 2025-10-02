Скидки
В «Роме» высказались о возможном продлении контракта Пауло Дибалы

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массари ответил на вопрос о сроках восстановления после травмы бедра полузащитника столичной команды Пауло Дибалы, а также рассказал о возможном продлении контракта с аргентинцем. Действующее трудовое соглашение экс-игрока «Ювентуса» рассчитано до 2026 года.

«Срок восстановления Дибалы? Он хорошо восстанавливается, мы надеемся, что он сможет выйти на поле в воскресенье (в матче с «Фиорентиной» 5 октября. – Прим. «Чемпионата»).

Он не единственный, у кого истекает контракт. Вопрос продления ещё не решён, сейчас мы сосредоточены на матчах», – приводит слова Массари Tuttosport.

Дибала является воспитанником аргентинского «Институто», ранее он также выступал за «Палермо» и «Ювентус». В «Рому» нападающий пришёл в 2022 году. Суммарно в активе аргентинца 116 встреч за римлян, в которых он забил 42 гола и отдал 22 голевые передачи.

