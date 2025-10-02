Алисон Бекер пропустит около шести недель из-за травмы — Орнштейн

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустит около шести недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной им в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1). Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, вероятно, бразильский голкипер вернётся на поле после перерыва на встречи сборных, который пройдёт в ноябре. На текущий момент мерсисайдцы не подтвердили эти данные.

В нынешнем сезоне Алисон принял участие в девяти встречах во всех турнирах, две из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

