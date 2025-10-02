Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алисон Бекер пропустит около шести недель из-за травмы — Орнштейн

Алисон Бекер пропустит около шести недель из-за травмы — Орнштейн
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустит около шести недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной им в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1). Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн на своей странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Осимхен – 16'    

По информации источника, вероятно, бразильский голкипер вернётся на поле после перерыва на встречи сборных, который пройдёт в ноябре. На текущий момент мерсисайдцы не подтвердили эти данные.

В нынешнем сезоне Алисон принял участие в девяти встречах во всех турнирах, две из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Каррагер — о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая»: это не игра топ-клуба

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android