Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стали известны комментаторы матча «Динамо» — «Локомотив» и других встреч 11-го тура РПЛ

Комментарии

Стало известно, кто прокомментирует матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 4 октября, на «ВТБ Арене», начало — в 19:45.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщается в телеграм-канале «Матч Премьер», на игре будут работать Константин Генич и Сергей Дурасов. Также определились комментаторы остальных матчей 11-го тура чемпионата России.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко по результатам 10 проведённых встреч. На втором месте расположился «Локомотив» (20), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (20). В зоне вылета идут «Сочи» (1) и «Пари НН» (6). В зоне стыковых матчей находятся «Оренбург» и «Акрон» (по семь очков).

Новости. Футбол
Все новости

