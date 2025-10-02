Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ньямси оценил игровой уровень защитника «Спартака» Кристофера Ву

Ньямси оценил игровой уровень защитника «Спартака» Кристофера Ву
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о защитнике «Спартака» Кристофере Ву, который перешёл в московский клуб в минувшее трансферное окно. На текущий момент Ву принял участие в одном матче Мир РПЛ и в двух встречах Фонбет Кубка России.

«Он хороший футболист. Я знаю его по Лиге 1, там мы играли против друг друга. Я рад, что теперь он здесь, в РПЛ. Даже скажу иначе: я рад, что игрок такого профиля теперь играет здесь. Мы уже успели пообщаться с ним», – приводит слова Ньямси Metaratings.

Ву перешёл в «Спартак» из «Ренна», за который он выступал с 2022 года. До этого защитник играл за французские «Ланс» и «Нанси». Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Локомотива» Ньямси: поздравил Дембеле с «Золотым мячом», он мне ответил

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android