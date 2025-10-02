Ньямси оценил игровой уровень защитника «Спартака» Кристофера Ву

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о защитнике «Спартака» Кристофере Ву, который перешёл в московский клуб в минувшее трансферное окно. На текущий момент Ву принял участие в одном матче Мир РПЛ и в двух встречах Фонбет Кубка России.

«Он хороший футболист. Я знаю его по Лиге 1, там мы играли против друг друга. Я рад, что теперь он здесь, в РПЛ. Даже скажу иначе: я рад, что игрок такого профиля теперь играет здесь. Мы уже успели пообщаться с ним», – приводит слова Ньямси Metaratings.

Ву перешёл в «Спартак» из «Ренна», за который он выступал с 2022 года. До этого защитник играл за французские «Ланс» и «Нанси». Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Как появился «Спартак»: