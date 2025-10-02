Опубликована заявка сборной Франции на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026

Федерация футбола Франции на своём официальном сайте огласила заявку сборной команды на октябрьскую международную паузу, в рамках которой подопечные Дидье Дешама сыграют с Азербайджаном и Исландией в отборе к чемпионату мира 2026 года. Встречи пройдут 10 и 13 октября.

Вратари

Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники

Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники

Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Эдуарду Камавинга («Реал»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»).

Нападающие

Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Кингсли Коман («Аль-Наср»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Кристофер Нкунку («Милан»).