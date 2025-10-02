Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Мантуан рассказал о своей мотивации после выигрыша всех трофеев в России с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан ответил, в чём заключается его главная мотивация на ближайшие годы после того, как он выиграл все российские награды, забил в чемпионском матче и становился лучшим в голосовании болельщиков.

«Продолжать побеждать, выполнять командные и персональные задачи. Главным образом, вернуть чемпионскую радость нашим болельщикам, которые заслуживают это. И всегда-всегда помогать «Зениту» становиться первым, потому что это единственное место, на котором он по праву должен находиться», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В четверг, 2 октября, санкт-петербургский клуб объявил о продлении контракта с бразильским футболистом до конца сезона-2029/2030. Мантуан выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. В «Зените» нападающий дважды выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу, два раза побеждал в Суперкубке России, а также брал Фонбет Кубок России.

