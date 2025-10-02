Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чалов — в запасе ПАОКа на матч Лиги Европы с «Сельтой», Оздоев — в основном составе

Сегодня, 2 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся испанская «Сельта» и греческий ПАОК. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

ПАОК: Павленка, Састре, Вольякко, Михайлидис, Баба, Бьянко, Оздоев (к), Камара, Десподов, Константелиас, Якумакис.

«Сельта»: Раду, М. Фернандес, Старфельт, М. Алонсо, Руэда, Д. Родригес, Мориба, Мингеса, Сведберг, Аспас (к), Иглесиас.

В 1-м туре Лиги Европы ПАОК, за который выступают россияне Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, дома сыграл вничью с тель-авивским «Маккаби» (0:0), «Сельта» в гостях уступила «Штутгарту» (1:2).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда минимально одолела «Манчестер Юнайтед».

