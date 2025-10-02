Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Сундуков сравнял счёт на 64-й минуте матча Кубка России

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Сундуков сравнял счёт на 64-й минуте матча Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт — 1:1.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
4 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Шанталий – 33'     1:1 Сундуков – 64'    

На 64-й минуте отличился защитник дагестанской команды Темиркан Сундуков.

«Динамо» Махачкала возглавляет группу С, набрав 11 очков по результатам четырёх проведённых встреч. «Ростов» (3) — четвёртый.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московская команда одолела соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России
Таблицы групп Кубка России
Материалы по теме
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Шанталий открыл счёт на 33-й минуте матча Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android