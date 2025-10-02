Скидки
Главная Футбол Новости

Трагически погиб бывший нападающий «Факела» и «Ротора»

Трагически погиб бывший нападающий «Факела» и «Ротора»
Комментарии

Бывший нападающий «Ротора» и «Факела» Максим Бондаренко (на фото справа) скончался на 45-м году жизни, сообщила пресс-служба волгоградского клуба.

«Не стало Максима Бондаренко. С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года.

Спортивный клуб «Ротор» выражает искренние соболезнования родственникам и близким Максима. Светлая память...» — говорится в сообщении.

Бондаренко выступал за «Ротор» с 1998 по 2004 год, защищал цвета «Факела», «Орла», «Балтики», «Олимпии» и «Сахалина».

В сезоне-2010/2011 с четырьмя забитыми голами Бондаренко вместе с Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром Кубка России.

Карьера этих экс-легионеров РПЛ рушится. Хотя их считали очень перспективными
