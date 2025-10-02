Мадридский «Реал» интересует лидер обороны «Ювентуса» — Defensa Central

Мадридский «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Бремеру. Бразильский футболист входит в список главного скаута «Королевского клуба» Юни Калафата. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, потенциальному переходу игрока в стан «сливочных» может помешать его стоимость. Итальянский гранд оценивает Бремера в € 60 млн. Однако «Реал» не готов отдавать столько за 28-летнего защитника. Подчёркивается, что клубы из Англии могут заплатить «Ювентусу» запрашиваемую сумму.

В нынешнем сезоне Бремер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

