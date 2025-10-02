«Болонья» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 2-го тура Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Болонья» и немецкий «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Риккардо Орсолини на 29-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте форвард «Фрайбурга» Чуквубуйке Адаму сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.