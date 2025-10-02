Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Ростов, результат матча 2 октября 2025, счет 1:1 (4:2 пен.), 5-й тур Кубка России 2025/2026

«Динамо» Мх выиграло пятый матч подряд в Кубке России, по пенальти победив «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Каспийске завершилась со счётом 1:1 в основное время и 4:2 – в серии пенальти в пользу махачкалинцев.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
4 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Шанталий – 33'     1:1 Сундуков – 64'    

В основное время в составе ростовчан на 33-й минуте гол забил Даниил Шанталий. У команды из Дагестана на 64-й минуте отличился Темиркан Сундуков. В серии пенальти сильнее оказались хозяева поля — 4:2.

«Динамо» Махачкала победило в пятом матче подряд и возглавляет группу С, набрав 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. «Ростов» (4) — третий.

В заключительном туре группового этапа 21 октября команда Хасанби Биджиева сыграет дома с московским «Спартаком». «Ростов» под руководством Джонатана Альбы днём позднее примет «Пари НН».

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московская команда одолела соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России
Таблицы групп Кубка России
