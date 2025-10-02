Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Контракт Пивоварова с «Динамо» рассчитан до лета 2026-го. Решение об уходе не принято

Контракт Пивоварова с «Динамо» рассчитан до лета 2026-го. Решение об уходе не принято
Комментарии

По уточнённой информации от источников, знакомых с ситуацией, контракт Павла Пивоварова с московским «Динамо» действует до лета 2026 года. Решение о его продлении будет принято ближе к концу сезона. Изначальная информация о сроке контракта до 31 декабря 2025 года является неверной. Приносим извинения за ошибку.

«Динамо» объявило о назначении Пивоварова на должность генерального директора клуба в январе 2021 года.

В четверг, 2 октября, бело-голубые сообщили, что Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров московского клуба.

После 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 15 очков и на текущий момент занимают седьмое место.

Комментарии
