Лука Зидан может дебютировать в сборной Алжира в октябрьских матчах

Вратарь «Гранады» Лука Зидан вызван в сборную Алжира, о чём Алжирская федерация футбола объявила на своём официальном сайте. Сын экс-игрока и тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана может дебютировать на международном уровне в составе африканской сборной через две недели после смены спортивного гражданства.

Матчи сборной Алжира к отбору на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике пройдут 9 и 14 октября. Команда Владимира Петковича сыграет с Сомали и Угандой.

В нынешнем сезоне Лука Зидан выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Голкипер выходил на поле в шести встречах, в которых он пропустил 11 голов.