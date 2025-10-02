Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Киев — Кристал Пэлас, результат матча 2 октября 2025, счет 0:2, 1-й тур Лиги конференций 2025/2026

Киевское «Динамо» проиграло «Кристал Пэлас» в матче Лиги конференций
Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Кристал Пэлас» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча, которая прошла в польском Люблине, завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Муньос – 31'     0:2 Нкетиа – 58'    
Удаления: нет / Соса – 76'

Голы забили Даниэль Муньос (31-я минута) и Эдди Нкетиа (58). Йереми Пино оформил ассистентский дубль.

На 76-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Кристал Пэлас» Борна Соса.

В следующем туре 23 октября команда Александра Шовковского сыграет в гостях с турецким «Самсунспором», «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера в этот же день примет кипрский АЕК из Ларнаки.

Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда Энцо Марески обыграла испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
