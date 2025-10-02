Киевское «Динамо» проиграло «Кристал Пэлас» в матче Лиги конференций

Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Кристал Пэлас» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча, которая прошла в польском Люблине, завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба.

Голы забили Даниэль Муньос (31-я минута) и Эдди Нкетиа (58). Йереми Пино оформил ассистентский дубль.

На 76-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Кристал Пэлас» Борна Соса.

В следующем туре 23 октября команда Александра Шовковского сыграет в гостях с турецким «Самсунспором», «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера в этот же день примет кипрский АЕК из Ларнаки.

Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда Энцо Марески обыграла испанский «Бетис» со счётом 4:1.