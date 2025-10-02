Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Фенербахче — Ницца, результат матча 2 октября 2025, счет 2:1, 2-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Фенербахче» Тедеско победил «Ниццу» в матче Лиги Европы
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Фенербахче» (Турция) и «Ницца» (Франция). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Актюркоглу – 3'     2:0 Актюркоглу – 25'     2:1 Оморуйи – 35'    

В начале игры счёт открыл нападающий турецкой команды Керем Актюркоглу. На 25-й минуте Актюркоглу оформил дубль. На 35-й минуте нападающий «Ниццы» Кевин Оморуйи сократил отставание французской команды, реализовав 11-метровый удар.

В следующем туре турецкий клуб встретится со «Штутгартом» (23 октября), а «Ницца» — с «Сельтой» (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
«Фенербахче» может уволить Тедеско. Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб в начале сентября

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
