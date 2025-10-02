«Фенербахче» Тедеско победил «Ниццу» в матче Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Фенербахче» (Турция) и «Ницца» (Франция). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В начале игры счёт открыл нападающий турецкой команды Керем Актюркоглу. На 25-й минуте Актюркоглу оформил дубль. На 35-й минуте нападающий «Ниццы» Кевин Оморуйи сократил отставание французской команды, реализовав 11-метровый удар.

В следующем туре турецкий клуб встретится со «Штутгартом» (23 октября), а «Ницца» — с «Сельтой» (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

