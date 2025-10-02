Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 2 октября, календарь, таблица

Сегодня, 2 октября, в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялась заключительная игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом единственного матча игрового дня.

Результат встречи Кубка России сезона-2025/2026 2 октября:

«Динамо» Махачкала – «Ростов» – 1:1 (4:2 пен.).

Матчи последнего, 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут с 21 по 23 октября.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московская команда одолела соперника со счётом 4:3.