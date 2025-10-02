Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рома — Лилль, результат матча 2 октября 2025, счет 0:1, 2-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Рома» дома уступила «Лиллю» в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Рома» (Италия) и «Лилль» (Франция). Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Харальдссон – 6'    

На шестой минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник французской команды Хакон-Арнар Харальдссон.

В следующем туре «волки» встретятся с «Викторией Пльзень» (23 октября), а «Лилль» — с ПАОКом (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда минимально одолела «Манчестер Юнайтед».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
В «Роме» высказались о возможном продлении контракта Пауло Дибалы

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android