«Рома» дома уступила «Лиллю» в матче Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Рома» (Италия) и «Лилль» (Франция). Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На шестой минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник французской команды Хакон-Арнар Харальдссон.

В следующем туре «волки» встретятся с «Викторией Пльзень» (23 октября), а «Лилль» — с ПАОКом (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда минимально одолела «Манчестер Юнайтед».

