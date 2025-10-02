Азербайджан и Узбекистан примут молодёжный чемпионат мира по футболу в 2027 году

Азербайджан и Узбекистан станут хозяевами чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет, который пройдёт в 2027 году, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Решение было принято на совете ФИФА, который состоялся сегодня, 2 октября, в швейцарском Цюрихе. Сейчас в Чили проходит молодёжный чемпионат мира по футболу, он стартовал 27 сентября, а финал будет сыгран 19 октября.

«За последние годы наша страна накопила значительный опыт проведения многих крупных международных соревнований. К 2027 году самые талантливые молодые футболисты мира соберутся в Узбекистане и Азербайджане для участия в чемпионате мира среди игроков до 20 лет. Наша страна, как и всегда, готова покорить весь мир гостеприимством, профессионализмом, преданностью футболу и, конечно, любовью своих болельщиков», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Узбекистана.