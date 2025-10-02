Скидки
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Перес лично позвонил Вальверде после слухов об отказе футболиста играть с «Кайратом»

Перес лично позвонил Вальверде после слухов об отказе футболиста играть с «Кайратом»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес созвонился с капитаном и полузащитником «сливочных» Федерико Вальверде после того, как в прессе появилась информация о нежелании футболиста принимать участие в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с казахстанским «Кайратом» (5:0) на позиции правого крайнего защитника. Об этом сообщает Sport.es.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

По информации издания, президент столичного клуба поддержал уругвайского игрока, сказав, что он пользуется доверием руководства клуба и главного тренера команды Хаби Алонсо. Кроме этого, функционер посоветовал не обращать внимания на информацию в прессе, которая вредит хавбеку. После этого футболист прослезился в благодарность за оказанное доверие.

В нынешнем сезоне Вальверде выходил на поле во всех матчах чемпионата Испании, успев отдать три голевые передачи. Уругваец также провёл одну игру в Лиге чемпионов.

