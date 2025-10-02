Скидки
«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник из клуба Чемпионшипа — TEAMtalk

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Мидлсбро» Хейдену Хакни, выступающему в Чемпионшипе. «Красные дьяволы» могут предпринять попытку приобрести 23-летнего футболиста в 2026 году. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, конкуренцию манкунианцам могут составить «Тоттенхэм» и «Фулхэм».

В нынешнем сезоне Хакни принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

