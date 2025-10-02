Флик: обещаю, что «Барселона» будет бороться за победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пообещал болельщикам, что сине-гранатовые будут бороться за победу в Лиге чемпионов, на следующий день после поражения «блауграны» в матче этого соревнования с «ПСЖ» (1:2).

«Мой самый особенный день в «Баварии» был, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Это оказалось впечатляюще. В «Барселоне» все тоже этого хотят. Мы станем бороться за это, что бы ни произошло. Будет нелегко, но я обещаю, что мы будем бороться [за победу в Лиге чемпионов]», — приводит слова Флика Sport.es.

Немецкий специалист возглавлял «Баварию» с 2019 по 2021 год. В сезоне-2019/2020 под руководством Флика немецкий гранд выиграл главный европейский клубный турнир.

