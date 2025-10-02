Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» может побороться с «Реалом» за покупку полузащитника «МЮ» — Daily Mail

«Атлетико» может побороться с «Реалом» за покупку полузащитника «МЮ» — Daily Mail
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико» внимательно следит за 20-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, помимо «матрасников», за воспитанником «красных дьяволов» также наблюдают мадридский «Реал» и «Наполи», который уже пытался арендовать игрока минувшим летом.

Подчёркивается, что у Майну один агент с футболистами «Атлетико» Алексом Баэной и Пабло Барриосом.

В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Майну с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» интересует лидер обороны «Ювентуса» — Defensa Central

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android