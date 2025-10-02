«Атлетико» может побороться с «Реалом» за покупку полузащитника «МЮ» — Daily Mail

Мадридский «Атлетико» внимательно следит за 20-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, помимо «матрасников», за воспитанником «красных дьяволов» также наблюдают мадридский «Реал» и «Наполи», который уже пытался арендовать игрока минувшим летом.

Подчёркивается, что у Майну один агент с футболистами «Атлетико» Алексом Баэной и Пабло Барриосом.

В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Майну с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

