Порту — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Левандовски выразил восхищение «ПСЖ» в личном разговоре с Аль-Хелаифи — Перрот

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в течение долгого времени беседовал с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским после очного матча команд во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сине-гранатовые уступили со счётом 1:2. Об этом сообщает журналист Артур Перрот на своей странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

По информации источника, польский футболист сообщил президенту парижского клуба, что он впечатлён молодостью и силой состава французского коллектива, а также его командным духом.

В матче с «ПСЖ» Левандовски вышел на замену на 72-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

