Левандовски выразил восхищение «ПСЖ» в личном разговоре с Аль-Хелаифи — Перрот

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в течение долгого времени беседовал с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским после очного матча команд во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сине-гранатовые уступили со счётом 1:2. Об этом сообщает журналист Артур Перрот на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, польский футболист сообщил президенту парижского клуба, что он впечатлён молодостью и силой состава французского коллектива, а также его командным духом.

В матче с «ПСЖ» Левандовски вышел на замену на 72-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

