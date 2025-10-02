«Нам плевать». Витинья отреагировал на слова Педри и Ямаля перед матчем с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья ответил на слова футболистов «Барселоны» Педри и Ламина Ямаля, сказанные перед очным матчем команд в Лиге чемпионов (1:2). Полузащитник сине-гранатовых заявил, что они хотят отомстить за вылет из турнира в 2024 году. Нападающий «блауграны» выложил видео в социальных сетях, где сообщил о возвращении в соревнование: «Я вернулся, как и моя миссия». Также Ямаль подчеркнул, что не боится давления.

«Такое иногда случается, мы знаем, что бывают подобные заявления перед встречами. Нам всё равно, нечего сказать. Мы хотели сыграть в этом матче, и мы в нём победили, чему рады», — приводит слова Витиньи Mundo Deportivo.

