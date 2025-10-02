Скидки
«Нам плевать». Витинья отреагировал на слова Педри и Ямаля перед матчем с «ПСЖ»

Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Витинья ответил на слова футболистов «Барселоны» Педри и Ламина Ямаля, сказанные перед очным матчем команд в Лиге чемпионов (1:2). Полузащитник сине-гранатовых заявил, что они хотят отомстить за вылет из турнира в 2024 году. Нападающий «блауграны» выложил видео в социальных сетях, где сообщил о возвращении в соревнование: «Я вернулся, как и моя миссия». Также Ямаль подчеркнул, что не боится давления.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

«Такое иногда случается, мы знаем, что бывают подобные заявления перед встречами. Нам всё равно, нечего сказать. Мы хотели сыграть в этом матче, и мы в нём победили, чему рады», — приводит слова Витиньи Mundo Deportivo.

