Вратарь «Лилля» отразил три пенальти за три минуты в матче Лиги Европы с «Ромой»
Завершилась игра 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в которой встречались «Рома» (Италия) и «Лилль» (Франция). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей благодаря трём отражённым пенальти вратарём французской команды Берке Озером.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Харальдссон – 6'
Арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота «Лилля» на 82-й минуте, после чего игроки римской команды дважды перебивали пенальти из-за нарушений со стороны игроков «догов». Первые два удара с «точки» не реализовал нападающий Артём Довбик. Полузащитник «римлян» Матиас Соуле исполнил третью попытку, но Берке Озер не позволил счёту измениться.
25-летний турецкий вратарь перешёл в команду Лиги 1 из «Эюпспора» нынешним летом. В пяти матчах чемпионата Франции он пропустил девять голов.
