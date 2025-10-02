Transfermarkt: Ямаль — самый дорогой игрок Ла Лиги, Беллингем и Мбаппе делят второе место

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Известный веб-сайт Transfermarkt провёл промежуточное обновление стоимостей футболистов испанской Ла Лиги, по итогам которого самым дорогим игроком чемпионата остался 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль — € 200 млн. Вторую строчку делят футболисты мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе, оценивающиеся в € 180 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt:

Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 150 млн. Педри («Барселона») — € 140 млн. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) — € 100 млн. Рафинья («Барселона») — € 90 млн. Пау Кубарси («Барселона») — € 80 млн. Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 80 млн.

