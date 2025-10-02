«Никогда такого не видел». Гасперини — после трёх незабитых пенальти в матче с «Лиллем»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался после матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором его команда уступила «Лиллю» со счётом 0:1. Игроки «волков» трижды не смогли забить пенальти вратарю Берке Озеру.

«Я никогда не видел, чтобы игроки не забивали три пенальти в одном матче. К сожалению, это что-то уникальное. Эти ошибки испортили результат. Если бы мы забили, возможно, даже переломили бы ход встречи в последние минуты.

Мы пропустили в начале, и это помогло «Лиллю» хорошо сыграть. Но я думаю, что, если не считать нескольких технических ошибок, «Рома» провела динамичный матч. Мы пропустили несколько атак, однако в Европе игры более открытые. Мы не смогли реализовать свои моменты. Но такие встречи помогают расти, и я убеждён, что мы извлечём урок из данной ситуации.

«Лилль» — быстрая команда с отличной техникой. Повторю, командный дух был очень высок. К сожалению, технические ошибки играют свою роль, и я говорю не только о пенальти. Волнуюсь ли я? В Лиге Европы восемь встреч, возможно, нет того азарта, который бывает в плей-офф, и это иногда снижает концентрацию», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.