«Порту» на 89-й минуте вырвал победу в матче ЛЕ с сербской «Црвеной Звездой»

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Порту» (Португалия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На восьмой минуте счёт в игре открыл нападающий португальского гранда Виллиам Гомес. На 33-й минуте полузащитник гостей Василие Костов восстановил равновесие. На 89-й минуте победный мяч хозяев забил полузащитник Родригу Мора.

В следующем туре «Порту» встретится с «Ноттингем Форест» (23 октября), а «Црвена Звезда» — с «Брагой» (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда минимально одолела «Манчестер Юнайтед».

