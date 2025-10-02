Скидки
Порту — Црвена Звезда, результат матча 2 октября 2025, счет 2:1, 2-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Порту» на 89-й минуте вырвал победу в матче ЛЕ с сербской «Црвеной Звездой»
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Порту» (Португалия) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Гомес – 8'     1:1 Костов – 32'     2:1 Мора – 89'    

На восьмой минуте счёт в игре открыл нападающий португальского гранда Виллиам Гомес. На 33-й минуте полузащитник гостей Василие Костов восстановил равновесие. На 89-й минуте победный мяч хозяев забил полузащитник Родригу Мора.

В следующем туре «Порту» встретится с «Ноттингем Форест» (23 октября), а «Црвена Звезда» — с «Брагой» (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда минимально одолела «Манчестер Юнайтед».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
