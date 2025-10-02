Болельщики «Штурма» сделали перформанс с изображением Юрана перед игрой Лиги Европы

Болельщики «Штурма» сделали перформанс с изображением бывшего российского футболиста Сергея Юрана перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Рейнджерс». Трансляцию этой игры можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Фото: x.com/SKSturm

Юран играл за австрийский клуб с 2000 по 2001 год. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

В 1-м туре соревнования «Штурм» встречался с «Мидтьюлланном». Австрийская команда уступила со счётом 0:2. «Рейнджерс» играл с «Генком». Клуб из Шотландии потерпел поражение со счётом 0:1.

