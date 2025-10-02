Скидки
Сельта — ПАОК, результат матча 2 октября 2025, счет 3:1, 2-й тур Лиги Европы 2025/2026

ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Сельте» в матче Лиги Европы
Греческий ПАОК потерпел поражение от испанской «Сельты» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча, которая прошла на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго, завершилась со счётом 3:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
3 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Якумакис – 37'     1:1 Аспас – 45+2'     2:1 Иглесиас – 53'     3:1 Сведберг – 70'    

В составе ПАОКа счёт на 37-й минуте открыл Георгиос Якумакис. Затем «Сельта» забила три безответных мяча, отличились Яго Аспас (45+2), Борха Иглесиас (53) и Уиллот Сведберг (71).

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и получил жёлтую карточку. Форвард Фёдор Чалов появился на поле на 61-й минуте.

В следующем туре Лиги Европы 23 октября ПАОК сыграет в гостях с французским «Лиллем», «Сельта» в этот же день примет «Ниццу».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года. Действующий победитель турнира — «Тоттенхэм».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
