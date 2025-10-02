Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Сельте» в матче Лиги Европы

Греческий ПАОК потерпел поражение от испанской «Сельты» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча, которая прошла на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго, завершилась со счётом 3:1.

В составе ПАОКа счёт на 37-й минуте открыл Георгиос Якумакис. Затем «Сельта» забила три безответных мяча, отличились Яго Аспас (45+2), Борха Иглесиас (53) и Уиллот Сведберг (71).

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и получил жёлтую карточку. Форвард Фёдор Чалов появился на поле на 61-й минуте.

В следующем туре Лиги Европы 23 октября ПАОК сыграет в гостях с французским «Лиллем», «Сельта» в этот же день примет «Ниццу».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года. Действующий победитель турнира — «Тоттенхэм».