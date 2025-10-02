«Базель» победил «Штутгарт» в матче 2-го тура Лиги Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались швейцарский «Базель» и немецкий «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Единственный гол в матче забил нападающий «Базеля» Альбиан Аети на третьей минуте встречи. На 36-й минуте форвард «Штутгарта» Эрмедин Демирович мог сравнять счёт, но босниец не реализовал пенальти. Во втором тайме на 84-й минуте Мориц Брошински закрепил победу своей команды.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.