Базель — Штутгарт, результат матча 2 октября 2025, счет 2:0, 2-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Базель» победил «Штутгарт» в матче 2-го тура Лиги Европы
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались швейцарский «Базель» и немецкий «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Аети – 3'     2:0 Шакири – 84'    

Единственный гол в матче забил нападающий «Базеля» Альбиан Аети на третьей минуте встречи. На 36-й минуте форвард «Штутгарта» Эрмедин Демирович мог сравнять счёт, но босниец не реализовал пенальти. Во втором тайме на 84-й минуте Мориц Брошински закрепил победу своей команды.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии
