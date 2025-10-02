«Лион» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в матче 2-го тура Лиги Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Мартин Сатриано на 11-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте защитник «Лиона» Рубен Клюйверт увеличил преимущество своей команды. Отметим, что оба раза на гол ассистировал форвард Адам Карабец.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.