«Шахтёр» обыграл «Абердин» в матче Лиги конференций с пятью голами
Поделиться
«Шахтёр» одержал победу над шотландским «Абердином» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча в Абердине завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Абердин
Абердин, Шотландия
Окончен
2 : 3
Шахтёр
Украина
1:0 Карлссон – 8' 1:1 Назарина – 39' 1:2 Феррейра – 54' 1:3 Азеведо Перейра – 60' 2:3 Девлин – 69'
В составе «Шахтёра» голы забили Егор Назарина (39-я минута), Лукас Феррейра (54-я) и Педро Энрике (60-я). В составе хозяев поля отличились Йеспер Карлссон (восьмая, с пенальти) и Никки Девлин (69-я).
В следующем туре 23 октября команда Арды Турана сыграет дома с польской «Легией». «Абердин» в этот же день встретится на выезде с афинским АЕКом, который возглавляет Марко Николич.
Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда Энцо Марески одолела испанский «Бетис» со счётом 4:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
00:53
-
00:51
-
00:37
-
00:23
-
00:10
-
00:04
- 2 октября 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:37
-
23:35
-
23:21
-
23:16
-
23:09
-
22:48
-
22:33
-
22:16
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:32
-
21:20
-
21:16