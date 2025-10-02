«Шахтёр» обыграл «Абердин» в матче Лиги конференций с пятью голами

«Шахтёр» одержал победу над шотландским «Абердином» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча в Абердине завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Шахтёра» голы забили Егор Назарина (39-я минута), Лукас Феррейра (54-я) и Педро Энрике (60-я). В составе хозяев поля отличились Йеспер Карлссон (восьмая, с пенальти) и Никки Девлин (69-я).

В следующем туре 23 октября команда Арды Турана сыграет дома с польской «Легией». «Абердин» в этот же день встретится на выезде с афинским АЕКом, который возглавляет Марко Николич.

Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда Энцо Марески одолела испанский «Бетис» со счётом 4:1.