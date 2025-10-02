Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Астон Вилла» в гостях победила «Фейеноорд» в матче Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходила на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 61-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия. На 79-й минуте полузащитник Джон Макгинн укрепил преимущество гостей.

В следующем туре «Астон Вилла» встретится с «Гоу Эхед Иглс» (23 октября), а «Фейеноорд» — с «Панатинаикосом» (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда минимально одолела «Манчестер Юнайтед».

