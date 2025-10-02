Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фейеноорд — Астон Вилла, результат матча 2 октября 2025, счет 0:2, 2-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» в гостях победила «Фейеноорд» в матче Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходила на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Буэндия – 61'     0:2 Макгинн – 79'    

На 61-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия. На 79-й минуте полузащитник Джон Макгинн укрепил преимущество гостей.

В следующем туре «Астон Вилла» встретится с «Гоу Эхед Иглс» (23 октября), а «Фейеноорд» — с «Панатинаикосом» (23 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда минимально одолела «Манчестер Юнайтед».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Эмери объяснил, почему «Астон Вилла» уважает «Фейеноорд», перед их матчем в ЛЕ

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android