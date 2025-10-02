Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 2 октября

Сегодня, 2 октября, состоялись первые матчи 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги конференций 2 октября:
«Динамо» Киев — «Кристал Пэлас» — 0:2;
«Лозанна» — «Брейдаблик» — 3:0;
«Ноа» — «Риека» — 1:0;
«Зриньски» — «Линкольн» — 5:0;
«Ягеллония» — «Хамрун Спартанс» — 1:0;
«Лех» — «Рапид» — 4:1;
КуПС — «Дрита» — 1:1;
«Омония» — «Майнц» — 0:1;
«Райо Вальекано» — «Шкендия» — 2:0;
«Абердин» — «Шахтёр» — 2:3;
«Спарта» — «Шэмрок Роверс» — 4:1;
«Фиорентина» — «Сигма» — 2:0;
АЕК Ларнака — «АЗ Алкмаар» — 4:0;
«Легия» — «Самсунспор» — 0:1;
«Целе» — АЕК Афины — 3:1;
«Ракув» — «Университатя» — 2:0;
«Шелбурн» — «Хеккен» — 0:0;
«Слован» — «Страсбург» — 1:2.
Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис» со счётом 4:1.