Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 2 октября

Сегодня, 2 октября, состоялись 18 матчей 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 2 октября:

«Бранн» – «Утрехт» – 1:0;

«Рома» – «Лилль» – 0:1;

«Лудогорец» – «Бетис» – 0:2;

«Селтик» – «Брага» – 0:2;

ФКСБ – «Янг Бойз» – 0:2;

«Виктория Пльзень» – «Мальмё» – 3:0;

«Фенербахче» – «Ницца» – 2:1;

«Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:2;

«Болонья» – «Фрайбург» – 1:1;

«Штурм» – «Рейнджерс» – 2:1;

«Базель» – «Штутгарт» – 2:0;

«Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Загреб – 1:3;

«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн» – 2:3;

«Лион» – «Ред Булл Зальцбург» – 2:0;

«Фейеноорд» – «Астон Вилла» – 0:2;

«Порту» – «Црвена Звезда» – 2:1;

«Сельта» – ПАОК – 3:1;

«Генк» – «Ференцварош» – 0:1.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.