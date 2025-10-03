Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига Европы 2025/2026: результаты на 2 октября, календарь, таблица

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 2 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 октября, состоялись 18 матчей 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 2 октября:

«Бранн» – «Утрехт» – 1:0;
«Рома» – «Лилль» – 0:1;
«Лудогорец» – «Бетис» – 0:2;
«Селтик» – «Брага» – 0:2;
ФКСБ – «Янг Бойз» – 0:2;
«Виктория Пльзень» – «Мальмё» – 3:0;
«Фенербахче» – «Ницца» – 2:1;
«Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:2;
«Болонья» – «Фрайбург» – 1:1;
«Штурм» – «Рейнджерс» – 2:1;
«Базель» – «Штутгарт» – 2:0;
«Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Загреб – 1:3;
«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн» – 2:3;
«Лион» – «Ред Булл Зальцбург» – 2:0;
«Фейеноорд» – «Астон Вилла» – 0:2;
«Порту» – «Црвена Звезда» – 2:1;
«Сельта» – ПАОК – 3:1;
«Генк» – «Ференцварош» – 0:1.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Рома» дома уступила «Лиллю» в матче Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android