Артета высказался о безголевой серии Дьёкереша из пяти матчей

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о безголевой серии нападающего команды Виктора Дьёкереша из пяти встреч. Последний раз швед поражал ворота соперника в игре 4-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (3:0), которая состоялась 13 сентября.

«Я чувствую, что с каждым матчем он играет всё лучше и лучше. Несколько раз его удары блокировали, а потом он попал в штангу. Однако считаю, что в целом его выступление было исключительным [в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»]. Виктор отлично поработал.

Да, мы хотим, чтобы он забивал голы, но если он не делает этого, то пусть хотя бы продолжает делать всё то, что он уже даёт команде. Виктор очень помогает ей.

Надеюсь, он забьёт в субботней встрече», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В девяти матчах за «Арсенал» во всех турнирах Дьёкереш отметился тремя голами.

